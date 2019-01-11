РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 янв. Более 3,2 тысячи преступлений зарегистрировали на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» – в городах Люберцы, Лыткарино, Дзержинский, Котельники за 2018 год, это почти на 17% меньше, чем в прошлом году, сообщил заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое», полковник Василий Овчинников.

В пятницу в зале заседаний муниципального управления МВД России «Люберецкое» прошло отчетное мероприятие по итогам 2018 года.

«В 2018 году отмечается устойчивая тенденция сокращения общего массива зарегистрированных преступлений. Всего зарегистрировано 3299 преступлений, что меньше по сравнению с 2017 годом практически на 17%, в том числе 1814 преступлений по линии криминальной полиции – это снижение на 14% и 1485 – по линии охраны общественного порядка – это на 18,3% меньше», – сказал Овчинников.

Он подчеркнул, что в 2018 году совершили на 20% меньше тяжких преступлений, на 26% меньше преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, на 28% – изнасилований. Краж стало на 15% меньше, в том числе на 23% снизилось количество краж из квартир.