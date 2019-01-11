РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 янв. Рыба в реке Петрице в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска начала гибнуть от недостатка кислорода, причины кислородного голодания рыбы неизвестны, сообщил «РИАМО в Подольске» член рыболовного клуба Алексей Кручинин.

«В микрорайоне Климовск рыба в реке Петрице задыхается. Тысячи рыбешек гибнут каждый день у всех на виду. Это началось примерно 8 января. Трудно сказать, в чем причина. Чтобы у нее был доступ к кислороду, рыбаки начали делать майны, уже готовы две размером примерно 1,5 на 1,5 метра. Но есть и те, кто начал ловить снулую (мертвую – ред.) рыбу лопатами, а это небезопасно для самих же людей, так как точно неизвестно, от чего у рыбы кислородное голодание. Члены рыболовного клуба Mandarin и рыбаки Климовска сняли это на видео», – сказал Кручинин.

По его словам, на гибель рыбы могли повлиять стоки, которые идут в реки, а также коммунальные службы, которые сбросили снег в трубу, тем самым перекрыв течение воды.

Члены клуба написали заявление в Роспотребнадзор, и собираются за свои средства проверить химический состав воды.

Ранее члены рыболовных клубов Климовска каждую весну на протяжении нескольких лет за свои деньги покупали малька и зарыбляли реку.