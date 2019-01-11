РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 янв. В подмосковном Подольске 22-летний водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением и врезался в фуру на Объездной дороге возле ЖК «Весенний», сейчас он находится в реанимации, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В Подольске на Объездной дороге возле ЖК «Весенний» около часа дня 22-летний водитель ГАЗели не справился с управлением и въехал в фуру, которая ехала впереди него. Кабина ГАЗели сильно повреждена, сам водитель находится в реанимации в больнице, жив», – сказал свидетель.

По его словам, у водителя политравма, у него сломана рука.