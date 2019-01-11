РИАМО – 11 янв. Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией по вопросу об обеспечении безопасности курдских сил на территории Сирии, сообщается на сайте kp.ru.

Соответствующее заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, подчеркнув, что курды оказались «в очень сложном положении» после решения Вашингтона вывести свои войска из Сирии.

«Мы должны удостовериться в том, что они (курды - ред.) не пострадают. Именно об этом мы ведем переговоры с Турцией. Мы также будем говорить об этом с Россией, если понадобится», – сказал Болтон.

ОН также подчеркнул, что любая военная операция Турции на территории Сирии должна быть согласована с Вашингтоном.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда.

Курды контролируют районы северо-востока Сирии, там же, а также на юге находятся и американские военные базы. В районе границы с Ираком продолжаются бои с отрядами боевиков «Исламского государства» (деятельность организации запрещена в РФ - ред.).