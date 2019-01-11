РИАМО - 11 янв. В Москве планируют ежегодно запускать не менее 10 станций метро в 2020-2021 годах, до 15 станций планируют открыть до конца 2019 года, а в 2018 году было построено большое количество пересадочных станций, сообщил в пятницу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В 2018 году мы ввели 17 станций метро, 33 километра, два депо. Такого объема <…> метро никогда не вводили за всю историю. <…> В этом году удастся построить примерно 33 километра линий метро, 14-15 станций. В 2020 и 2021 годах будем выдавать не меньше 10 станций метро», - сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что в 2018 году было построено большое количество пересадочных станций к действующим линиям метро, железной дороге и МЦК.

«Сделали всю инфраструктуру с благоустройством, с хорошей улучшенной отделкой», - добавил Хуснуллин.