РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 янв. В новогодние праздничные дни отделения Люберецкого почтамта приняли в общей сложности 2,65 тысячи бандеролей и посылок, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России» Московского региона.

Выходными днями для отделений почтовой связи по всей стране были 1, 2 и 7 января. Почтовые отделения работали в обычном режиме 3, 4, 5, 6 и 8 января.

«В первые дни Нового года почтовые отделения Люберецкого почтамта приняли в общей сложности более 2,5 тысяч заказных писем, 2,65 тысячи бандеролей и посылок, а также 83 отправления по услуге экспресс-почты. Рекордсменом стал город Люберцы, где в отделениях было принято 744 заказных письма, около 200 бандеролей, почти 800 посылок и 31 отправление по услуге EMS», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, сотрудники вручили почти 16 тысяч мелких пакетов. Поселковые отделения городского округа в Малаховке, Краскове, Томилине и Октябрьском приняли почти 300 заказных писем, около 350 бандеролей и посылок. Клиентам, проживающим в данных поселках, вручили 7 тысяч мелких пакетов.

Отделения почтовой связи города Дзержинский, входящие в структуру Люберецкого почтамта, вручили почти 800 мелких пакетов, а отделения соседнего горокруга Котельники – около 2 тысяч. Также в Котельниках приняли более 50 заказных писем, почти 300 бандеролей и посылок, тогда как в Дзержинском приняли 86 заказных писем и 130 посылок и бандеролей.

«Многие отправляли в дни новогодних каникул подарки друзьям или родственникам. Также сейчас возрождается традиция отправлять поздравительные открытки, наши клиенты поздравляли своих близких с Рождеством. Поэтому сотрудники почтовых отделений не работали только три дня из всех выходных», – сказала руководитель УФПС Московской области Надежда Бабичева.

Она подчеркнула, что Люберецкий почтамт в праздничные дни работал в режиме усиленной нагрузки.

«Конечно, нашим клиентам проще было пойти на почту в свой выходной. Но мы понимаем, как важно держать связь со своими близкими в праздники, поэтому доставляли отправления в срок в целости и сохранности. По Люберецкому почтамту только мелких пакетов было вручено около 42 тысяч», – добавила Бабичева.

Управление федеральной почтовой связи Московской области – филиал ФГУП «Почта России» – сегодня включает в себя 19 обособленных структурных подразделений. Сеть почтовой связи Подмосковья представлена тремя отделениями 1-го класса, 43 отделениями 2-го класса, 251 отделением 3-го класса, 525 отделением 4-го класса и 244 отделением 5-го класса. Классность отделения зависит от того, какое количество населения оно обслуживает.