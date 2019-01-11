РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 янв. В Королеве возросло количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщил начальник УМВД России по горокругу Игорь Лащук.

В пятницу в УМВД России по городскому округу состоялось заседание, на котором был представлен отчет о деятельности полиции в 2018 году. На заседании начальник полиции Игорь Лащук вручил отличившимся сотрудникам грамоты, полицейским было присвоено очередное звание и вручены погоны. Руководитель городской администрации Юрий Копцик вручил почетные грамоты главы города.

«Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в 2018 году увеличилось на 13,2%, со 174 до 197. Из них раскрыто по сравнению с прошлым годом на 8,9% меньше, чем в 2017 году. В общем массиве наркопреступлений тяжкие и особо тяжкие преступления составили 97,5%. Выявлено 143 факта сбыта наркотических средств», - сказал Лащук.

Он уточнил, что был выявлен факт совершения преступления, предусмотренного статьей 232 уголовного кодекса Российской Федерации («Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

В Королеве в 2018 году увеличилось количество преступлений небольшой тяжести и совершенных с применением огнестрельного оружия. На 2,4% больше преступлений совершили местные жители. На прежнем уровне осталось количество разбойных нападений, угонов и поджогов.

По словам Лащука, значительно уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними.

«Только несовершеннолетними совершено шесть преступлений. Против семьи и несовершеннолетних выявлено 16 преступлений», – дополнил он.

Было раскрыто 16 преступлений прошлых лет, из них 6 – особо тяжкие.

В 2018 году в Королеве было проведено 172 массовых мероприятия, в которых приняло участие 296 839 человек. Помимо сотрудников УМВД для обеспечения общественного порядка привлекалось 126 сотрудников войск национальной гвардии, 114 представителей Королевского хуторского казачьего общества, 64 представителя народной дружины, 66 сотрудников частных охранных мероприятий. Нарушений общественного порядка в период проведения мероприятий не допущено, административных правонарушений не выявлено.