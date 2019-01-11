РИАМО – 11 янв. МИД России озвучил основное условие для решения проблемы мирного договора с Японией, сообщает Газета.ru.

«Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что Япония должна признать суверенитет России над южными Курильскими островами.

«В МИД подчеркнули, что отношения Токио и Москвы необходимо вывести на уровень «подлинного доверия и партнерства»», – подчеркивается в материале.

Проблема Курильских островов долгие годы является одной из самых острых в отношении двух стран. После Второй мировой войны все Курильские острова вошли в состав СССР, однако с тех пор Япония пытается оспорить принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Территориальные претензии Японии являются причиной того, что между странами до сих пор не заключен мирный договор.