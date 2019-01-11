РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 янв. В поселке Нахабино подмосковного Красногорска из-за прорыва трубы перекрыли часть тротуара и автомобильной дороги, сообщил очевидец Андрей Сполитак на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В поселке Нахабино на Красноармейской улице напротив дома №5А и старого кладбища 10 января произошла авария – прорыв трубы с водой. Сегодня (11 января – ред.) идут ремонтные работы. Часть автодороги и тротуара перекрыты», – написал Сполитак.

Он призвал горожан быть внимательными и осторожными при проезде и проходе рядом с местом аварии.