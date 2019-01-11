РИАМО - 11 янв. Поезда задерживаются на Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) вечером в пятницу по техническим причинам, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«По техническим причинам возможны задержки в движении поездов на Курском направлении. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график», – говорится в сообщении.

Пассажирам приносят извинения за временные неудобства.