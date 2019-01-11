РИАМО - 11 янв. Необходимо тщательно разобраться в причинах прорыва дамбы и затопления Тушинского тоннеля, также важно наладить эффективное межведомственное взаимодействие при обслуживании гидротехнических объектов Москвы, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта.
Утром 10 января в Тушинском тоннеле обвалился грунт, и на автомагистраль вынесло воду с песком и глиной. Тоннель располагается под земляной дамбой и руслом канала имени Москвы между шлюзами №7 и 8. Поступление воды в тоннель прекратилось в 15:20 10 января, а уже в 18:30 было полностью восстановлено движение транспорта.
Он отметил, что лучше предвосхищать события, чем потом устранять последствия серьезных аварий. Поэтому необходимо уделять пристальное внимание состоянию гидротехнических сооружений, особенно тех, которые находятся в черте города.
«Стоит брать во внимание, что все мощные гидросооружения возведены у нас в тридцатых годах двадцатого века. Это и Химкинское водохранилище, отводные каналы, коллекторы. Сейчас необходим комплексный подход при обследовании таких сооружений», — подчеркнул Елисеев.
Он добавил, что постепенно запас прочности сооружений исчерпывается, и, чтобы их предупреждать, необходимо комплексное обследование гидросооружений, мониторинг их состояния и экспертное заключение.
«Нам необходима федеральная программа, поскольку все эти сооружения, находящиеся на территории Москвы, подчинены разным ведомствам: часть – федерального значения, часть – регионального, есть и ведомственные», — подчеркнул Елисеев.
Елисеев предлагает учитывать, как современное строительство сопрягается со старыми постройками тридцатых годов, устанавливать датчики, проводить мониторинг технического состояния и использовать новые строительные технологии. Нужна единая государственная политика в области постройки (реконструкции) и системе управления гидросооружениями столицы.
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