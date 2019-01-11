РИАМО - 11 янв. Необходимо тщательно разобраться в причинах прорыва дамбы и затопления Тушинского тоннеля, также важно наладить эффективное межведомственное взаимодействие при обслуживании гидротехнических объектов Москвы, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта.

Утром 10 января в Тушинском тоннеле обвалился грунт, и на автомагистраль вынесло воду с песком и глиной. Тоннель располагается под земляной дамбой и руслом канала имени Москвы между шлюзами №7 и 8. Поступление воды в тоннель прекратилось в 15:20 10 января, а уже в 18:30 было полностью восстановлено движение транспорта.

«Случившаяся вчера в Москве ситуация – форсмажорная, однако радует то, что все службы сработали оперативно и четко, на месте занимались устранением последствий аварии около 50 человек, и, как сообщает московское правительство, около 300 человек и 100 единиц спецтехники находились в резерве на случай необходимости дополнительной помощи. И что не менее важно – все обошлось без человеческих жертв», — сказал член московского штаба ОНФ Александр Елисеев.

Он отметил, что лучше предвосхищать события, чем потом устранять последствия серьезных аварий. Поэтому необходимо уделять пристальное внимание состоянию гидротехнических сооружений, особенно тех, которые находятся в черте города.

«Стоит брать во внимание, что все мощные гидросооружения возведены у нас в тридцатых годах двадцатого века. Это и Химкинское водохранилище, отводные каналы, коллекторы. Сейчас необходим комплексный подход при обследовании таких сооружений», — подчеркнул Елисеев.

Он добавил, что постепенно запас прочности сооружений исчерпывается, и, чтобы их предупреждать, необходимо комплексное обследование гидросооружений, мониторинг их состояния и экспертное заключение.

«Нам необходима федеральная программа, поскольку все эти сооружения, находящиеся на территории Москвы, подчинены разным ведомствам: часть – федерального значения, часть – регионального, есть и ведомственные», — подчеркнул Елисеев.

Елисеев предлагает учитывать, как современное строительство сопрягается со старыми постройками тридцатых годов, устанавливать датчики, проводить мониторинг технического состояния и использовать новые строительные технологии. Нужна единая государственная политика в области постройки (реконструкции) и системе управления гидросооружениями столицы.