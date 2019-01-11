РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 янв. В поселке Романцево городского округа Подольск приступили к строительству оздоровительного комплекса «Романцево», Главгосстройнадзор Московской области составил план проверок строительства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Заказчиком объекта выступает Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» («РТРС» «МРЦ» Радиоцентр №6»). Объект предназначен для отдыха сотрудников отделения филиала «РТРС» «МРЦ» Радиоцентр №6». Площадь трехэтажного здания составит 2056 квадратных метров. В нем смогут единовременно разместиться 26 отдыхающих.

«Главгосстройнадзором составлен график проверок на весь период строительства», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 50 новых рабочих мест. Плановое завершение строительства – четвертый квартал 2019 года.

Благоустройством территории предусматривается установка малых архитектурных форм, озеленение территории, а также обустройство парковочного пространства.

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