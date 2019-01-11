РИАМО (КОРОЛЕВ) – 11 янв. Восемь точек для сбора елок оборудовали в подмосковном Королеве, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Утилизированные новогодние деревья направят на переработку.

«Специальные площадки, на которых можно оставить елку, в Королеве оборудованы по следующим адресам: улица Героев Курсантов, дом №12; улица Лесная, дома №№6 и 21; улица Малая Комитетская, дом №5; улица Суворова, дом №9В; улица Мичурина, дом №2А; проспект Королева, дом №10; улица Строителей, дом №5», – говорится в сообщении.

Из всех деревьев после переработки сделают щепу, которая станет основой нового растительного грунта.