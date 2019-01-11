РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 янв. В 2018 году полицейские Люберец обеспечили безопасность 160 массовых мероприятий на территории обслуживания – в городах Люберцы, Лыткарино, Котельники, Дзержинской, сообщил заместитель начальника МУ МВД России «Люберецкое» Василий Овчинников.

В пятницу в зале заседаний муниципального управления МВД России «Люберецкое» прошло отчетное мероприятие по итогам 2018 года.

«В 2018 году на территории обслуживания межмуниципального управления было проведено 160 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 560 тысяч человек. В результате принятых мер, а также четкого взаимодействия с их организаторами, нарушения общественного порядка не допущены», – сказал Овчинников.

Он подчеркнул, что главной целью и основным результатом оперативной служебной деятельности управления МВД Люберец в 2018 году была и остается защита прав и свобод граждан. Полицейские проделали большую работу при проведении крупномасштабных общественно-политических, спортивных и культурно-зрелищных мероприятий.

«Принимаемые руководством управления комплексные решения соответствуют приоритетам, обозначенным МВД РФ и ГУ МВД России по Московской области. При этом постоянно реализуются меры по повышению эффективности выполнения возложенных задач и соблюдению законности в работе», – пояснил Овчинников.

По его словам, на системной основе проводились мероприятия по предупреждению экстремистских и террористических проявлений. Особое внимание правоохранители обратили на обеспечение антитеррористической безопасности мест массового пребывания граждан, укрепление зданий и сооружений особой важности, в том числе правоохранительных структур.

«Совместно с заинтересованной ведомственной обслуживаемой территорией проводилась планомерная и тщательная отработка жилого сектора, направленная на выявление лиц, возможно, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций, а также лиц, пребывающих на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Благодаря многоплановой работе, на территории обслуживания муниципального управления оперативная обстановка удержана под контролем», – добавил Овчинников.