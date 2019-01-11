РИАМО - 11 янв. В столичном районе Южное Бутово планируют построить храм Армянской католической церкви с религиозно-культурным центром, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, согласилась с предоставлением земельного участка по адресу: пересечение улицы Адмирала Лазарева с улицей Академика Понтрягина, Южное Бутово (ЮЗАО) для строительства храма», – говорится в сообщении.

Как пояснила исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, земельный участок площадью 0,7 гектара будет передан МРО «Святого Григора Просветителя» Армянской католической церкви в безвозмездное пользование сроком на девять лет для проектирования и строительства храма и приходского религиозно-культурного центра.

Общая площадь храма может составить 1 тысячу квадратных метров, церковно-причтового дома – 850 квадратных метров.