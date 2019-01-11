РИАМО - 11 янв. В столице свыше 45 тысяч человек приняли участие в заявочной кампании на получение льготных путевок для отдыха детей, второй этап приема начнется с 7 февраля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 7 по 21 февраля будет проходить второй этап заявочной кампании. Завершился первый этап приема заявлений на получение бесплатных путевок для отдыха детей. В этот раз более 45 тысяч человек впервые участвовали в заявочной кампании», – говорится в сообщении.

Заявления на получение льготных путевок и сертификатов для самостоятельной организации детского отдыха (на сумму 30 тысяч рублей) принимались с 2 ноября по 10 декабря 2018 года.

«Родители и законные представители ребенка могли выбрать удобные даты и место для оздоровления. Все льготные путевки и сертификаты финансируются из городского бюджета», – уточняется в материале.

По мнению генерального директора «Мосгортура» Василия Овчинникова, несмотря на возросшую стоимость детского отдыха властям Москвы удалось сохранить квоту предоставляемых за счет бюджета города путевок на уровне прошлых лет.

«Это позволит нам обеспечить в полном объеме отдых для детей-сирот и для тех, кто подал заявки впервые», – отметил он.

Бесплатный отдых доступен для представителей 13 льготных категорий – для детей из малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, детей-сирот и других.

«Этим летом смогут отдохнуть 52 тысячи человек. Эта квота сохранена на уровне предыдущих двух лет», – резюмируется в сообщении.