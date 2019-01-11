РИАМО – 11 янв. Госдума РФ не подтвердила информацию некоторых СМИ, сообщавших о намерении парламентариев затягивать обсуждение законопроектов сенатора Андрея Клишаса, связанных с интернетом, сообщает в пятницу ТАСС.

«В Думе опровергли информацию о затягивании обсуждения законопроектов Клишаса об интернете. <…> Как заявил депутат Госдумы Леонид Левин, на 14 января запланировано расширенное заседание комитета, посвященное законопроектам Андрея Клишаса», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, процедуру рассмотрения законопроектов не планируют затягивать или ускорять.

«Работа над этими законопроектами Клишаса идет в обычном режиме», – сказал председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Речь идет о следующих инициативах: законопроекты о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации (так называемых фейк-новостях) и об ограничении доступа к материалам, выражающим в неприличной форме явное неуважение к государству. Их вынесли на рассмотрение Госдумы 12 декабря.

По словам Левина, на 14 января запланировано расширенное заседание комитета, посвященное законопроектам Клишаса.

Как раннее сообщал ряд СМИ, Госдума якобы намерена отложить на неопределенный срок рассмотрение этих резонансных инициатив, и связано это с недовольством депутатами некоторыми высказываниями Клишаса.

Как отметили в нижней палате, «действительно, Клишас допустил ряд небрежных высказываний в адрес Госдумы, которые не остались незамеченными». При этом в материале уточняется, что это не должно отразиться на рассмотрении законопроектов.

Авторы инициатив – глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Позже депутаты внесли на рассмотрение Государственной думы РФ проект закона об автономной деятельности российского сегмента интернета в ситуации, если его отключат от «глобальной паутины».