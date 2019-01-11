РИАМО – 11 янв. Карантин по бешенству животных установили на территории поселения Щербинка в новой Москве, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэра столицы.

«В связи с выявлением 9 января 2019 года случая заболевания бешенством домашнего животного на территории поселения Щербинка новой Москвы установить карантин до 10 марта 2019 года на территории поселения <…>. На период карантина запретить на территории поселения проведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы этой территории», – говорится в тексте документа.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.