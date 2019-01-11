РИАМО - 11 янв. Бурное интернет-обсуждение уменьшенной тары для продажи яиц помогает россиянам справиться с дискомфортом от повышения цен, на которое люди не имеют возможности повлиять, сообщил РИАМО в пятницу психолог, ведущий специалист «Психологического центра на Волхонке» Илья Шабшин.

Ранее пользователь портала Pikabu обратил внимание на новые упаковки куриных яиц в магазинах – вместо привычного десятка в таких коробках находится девять яиц. В соцсетях поднялась волна обсуждения нестандартной тары – многие комментаторы отметили, что уже «измельчала» упаковка молока, шоколада и других продуктов.

«Когда человек сталкивается с какими-то неприятностями, чем-то плохим, у него возникает оптимизация психологических защит. <…> Это психика человека защищается от дискомфорта, с которым ничего сделать нельзя. Вот, ситуация с ценами, она именно такая. Обычный человек просто вброшен в эту ситуацию и должен в ней выживать. Улыбнемся, посмеемся, умилимся, поделимся с кем-то и переживем это легче, не так трагично», - сказал Шабшин.

Он отметил, что защитные механизмы помогают человеку сохранить нормальное настроение и здоровье.

«Я думаю, что производитель не беспокоится за психику потребителя, а беспокоится за свою прибыль. Ищет и успешно придумывает различные способы, чтобы уменьшить свои потери в связи, например, с повышением НДС или с другими вещами», - добавил эксперт.

Ранее президент Гильдии маркетологов Игорь Березин заявил, что производитель лотков, рассчитанных на девять куриных яиц, смог выделиться и заинтересовать аудиторию. По мнению маркетолога, такой рекламный ход заставит покупателей хотя бы посмотреть на новую тару на прилавках.