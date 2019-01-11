РИАМО - 11 янв. В «Серебряном бору» в столице в акватории Москвы-реки спасатели обнаружили провалившуюся в полынью женщину, ей оказали помощь, сообщается в Twitter-аккаунте ГУ МЧС России по столице.

«В 16:20 11 января во время патрулирования ПСС «Серебряный бор» в акватории Москва-реки замечена женщина, провалившаяся в полынью. Оперативно прибывшие спасатели достали с поверхности воды человека», – говорится в сообщении.

Женщине оказали первую помощь, от госпитализации она отказалась.