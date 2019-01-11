РИАМО – 11 янв. Стала известна личность мужчины, которого накануне похитили из ресторанов на северо-востоке Москвы, им оказался криминальный авторитет из Украины Юрий Василенко, являющийся главным фигурантом в деле об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщает «Росбалт».

Вечером 10 января вблизи кафе на проспекте Мира неизвестные выстрелили из огнестрельного оружия в мужчину и поместили его в багажник автомобиля, после чего скрылись.

«В Москве со стрельбой похищен украинский криминальный авторитет Юрий Василенко – главный фигурант дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. При обыске квартиры авторитета был обнаружен гигантский арсенал оружия», – отмечается в материале.

Кроме того, по данным агентства, ресторан «Базилик», где и произошел инцидент, служил Василенко как офис.

«Вчера вечером туда вошла группа крепких мужчин, которые приказали последовать за ними. На улице Василенко попытался вырваться и убежать, завязалась потасовка, в ходе которой по нему открыли огонь. Далее неизвестные погрузили раненого «авторитета» в багажник машины и увезли в неизвестном направлении», – добавляется в статье.

В ночь на пятницу в квартире, которую арендовал Василенко был проведен обыск. В помещении было обнаружено несколько десятков единиц оружия и взрывчатых веществ, включая снайперские винтовки.

По сведениям агентства, именно Василенко был одним из организаторов расстрела в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

«Несколько других участников этой «операции» тоже ранее были убиты или исчезли», – заключается в материале.

Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был расстрелян в центре Киева 23 марта 2017 года наемным убийцей. Киллер, которого позже опознали как бывшего бойца Нацгвардии Украины Павла Паршова, был застрелен охранником бывшего депутата. Расследование по резонансному делу ведут как украинские, так и российские правоохранительные органы.

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