РИАМО - 11 янв. На 24-м километре МКАД на парковке у гипермаркета «Леруа Мерлен» загорелся легковой автомобиль, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«По данному адресу произошло возгорание в машине. Эвакуации из гипермаркета не было. В результате инцидента никто не пострадал», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что еще до приезда пожарно-спасательных бригад возгорание удалось ликвидировать.