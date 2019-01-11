РИАМО - 11 янв. Флешмоб в поддержку «одиноких» бананов, который запустили в соцсетях, продлится от одной до трех недель, затем интерес к акции пропадет, сообщил РИАМО в пятницу психолог, ведущий специалист «Психологического центра на Волхонке» Илья Шабшин.

Ранее россиян призвали спасти бананы в магазинах от «одиночества». В соцсетях запустили флешмоб, цель которого – заставить покупателей приобретать одиночные бананы так же активно, как связки из нескольких штук.

«История с акцией про «одинокий» банан пройдет две фазы. Первая – это всплеск, такой вирусный маркетинг в соцсетях, когда тема будет на слуху и обойдет все интернет-СМИ. Это будет примерно от одной до трех недель», - сказал Шабшин.

Он добавил, что на следующей фазе про акцию начнут забывать на фоне новых информационных поводов.

«Ничего более длительного и серьезного здесь не будет», - резюмировал эксперт.

Авторы акции #спасибанан считают, что приобретя банан-одиночку, покупатели спасут его от утилизации и сделают важный шаг навстречу осознанному потреблению.