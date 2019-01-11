РИАМО - 11 янв. Суммарный трафик передачи данных в сетях «большой четверки» мобильных операторов в столице в новогодние праздники увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2018 годом, все больше абонентов в Москве поздравляли своих родных и друзей через мессенджеры, видеосвязь и соцсети, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий города.

«Наиболее популярными городскими новогодними площадками (по количеству абонентов, объемам трафика и соответственно нагрузке на сети) стали Красная площадь, улица Тверская, Лубянская площадь, Москворецкая набережная, парк Горького, парк Победы, «Лужники» и Воробьевы горы», — говорится в сообщении.

Также высокая нагрузка во время праздников была зафиксирована в районах Тушино, Хорошево-Мневники, на Автозаводской и Комсомольской площадях. Высокую нагрузку зафиксировали и в крупных торгово-развлекательных центрах.

«В 3,2 раза по сравнению с прошлыми новогодними праздниками выросло количество роумиров, использовавших сети сотовых операторов в столице. Странами-лидерами по числу абонентов стали Германия, Армения, Узбекистан, Швеция, Беларусь и Китай», — уточняется в сообщении.

Столичные абоненты все чаще отправляли поздравительные сообщения в мессенджерах, с помощью видеосвязи и социальных сетей. В первый час нового года продолжительность голосовых звонков уменьшилась на 25%. Голосовой трафик в праздники снизился в пределах 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

«В тоже время до 10% выросла доля трафика через VoLTE (голос по сетям LTE). Самыми популярными (по объемам трафика) мессенджерами у москвичей стали WhatsApp, Viber, Badoo, Tinder, WeChat, Skype, Telegram и Facebook. Причем подавляющее большинство трафика - 90% - пришлось на мессенджер WhatsApp», — добавляется в сообщении.

СМС-сообщения также остались востребованными. 31 декабря 2018 количество отправленных сообщений выросло в 1,7 раза, по сравнению с обычным днем, а в первый час 2019 года их число увеличилось в три раза.

В тоже время общий тренд на снижение популярности СМС-сообщений продолжается. Если сравнивать с 31 декабря 2017 года, объем переданных СМС-сообщений уменьшился примерно на 30%.

В период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года аварийных ситуаций, локальных сбоев в работе сетей мобильных операторов в Москве зафиксировано не было.