РИАМО - 11 янв. Перевозчик «Домтрансавто» приобрел 60 новых автобусов, работающих на газовом топливе, они будут обслуживать пассажиров на самых востребованных маршрутах в регионе, в течение 2019 года автопарк планируют увеличить, сообщается на сайте телеканала «360».

С 1 января на ряде областных маршрутов сменился перевозчик. Число автобусов и их класс не уменьшились, рейсы на данных маршрутах выполняются в полном объеме. Так, «Домтрансавто» начал обслуживать важный для города Долгопрудного маршрут №368. Средний класс автопарка компании составляют автобусы на газовом топливе.

«В январе мы получим еще 25 машин, а вообще в текущем году мы закупим около 50-60 машин на газовом ходу. На самом деле мы — первый коммерческий перевозчик, который в области выпустил машины на газовом ходу», — сказал управляющий директор «Домтрансавто» Валерий Старшинов.

В салоне новых автобусов есть удобные сиденья, места для инвалидов, машины оборудованы климат-контролем. Однако пока работа перевозчика не обошлась без накладок – пассажиры сообщили, что расписание автобусов не отслеживается в сервисе «Яндекс.Транспорт».

«С «Яндексом» перевозчик уже в контакте и налаживает как доступность расписания, так и работу ГЛОНАСС. Одна рабочая неделя — слишком мало, чтобы отшлифовать работу, но проблем в будущем не предвидится хотя бы потому, что автобусов будет в избытке», - отмечается в материале.

Помимо Долгопрудного, современные транспортные средства вышли и на маршрут №44 в Химках. Здесь абсолютно новые машины закупила компания «Стар-Транс». Все автобусы из закупок 2018 года также работают на газе. Салон вмещает до 70 пассажиров, водителями работают профессионалы.

«Ежедневно проводим проверки, в том числе выездные, по всем инструкциям, у медиков. Прохождение предрейсовых, послерейсовых осмотров — в обязательном порядке. При устройстве водительского состава — также проверка знаний ПДД, стаж, безаварийность — то есть весь пакет документов необходимый», — отметил замдиректора ООО «Стар-Транс» по безопасности дорожного движения Андрей Зайцев.