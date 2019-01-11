РИАМО - 11 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей Московского региона выбрать главные городские события по итогам 2018 года.

«Интересно мнение москвичей: что вы считаете главными городскими событиями прошлого года?» – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дать свою оценку жители Москвы смогут, воспользовавшись порталом «Активный гражданин».

В качестве вариантов москвичам предложены следующие мероприятия: завершение реставрации дома-музея писателя Ивана Тургенева; акции «Ночь искусств», «Ночь в музее»; открытие московского концертного зала «Зарядье»; проект столичный библиотек «Единый читательский билет».

Для этого достаточно пройти по ссылке и отдать голос за то или иное событие.

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