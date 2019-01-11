РИАМО - 11 янв. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников прокуратуры с их профессиональным праздником, он отметил, что прокуратура является важнейшим звеном в российской правоохранительной системе, сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.

Приветствие президента зачитали на мероприятии в честь 297-й годовщины образования российской прокуратуры.

«Как уточнил Путин, во многом от работы сотрудников прокуратуры зависит защита прав россиян, эффективность борьбы с организованной преступностью в стране, коррупцией», – говорится в сообщении.

По словам главы страны, работники прокуратуры будут «добросовестно трудиться, верой и правдой служить родине и народу».

Ключевым звеном российской правоохранительной системы назвал Путин прокуратуру. Президент пожелал работникам всего наилучшего и успехов.