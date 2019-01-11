РИАМО - 11 янв. Московский городской суд в пятницу отклонил жалобу Олимпийского комитета России (ОКР) в отношении спортсмена Александра Зубкова, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

Зубков был признан Спортивным арбитражным судом виновным в нарушении антидопинговых правил на домашней Олимпиаде, где он стал первым в четверках. Его результаты на Играх-2014 аннулированы. После чего ОКР обратился в Мосгорсуд с частной жалобой.

«В пятницу в Мосгорсуде рассмотрели частную жалобу ОКР, которая касалась нарушений Зубковым антидопинговых правил Международного Олимпийского комитета. Ранее суд отказался признавать решение Спортивного арбитражного суда, в части нарушений Зубковым антидопинговых правил и его последующую дисквалификацию в дисциплине «Бобслей. Четверки. Мужчины», в экипаже которого он занял 1 место на Олимпиаде в Сочи», - сказал собеседник агентства.