РИАМО - 11 янв. На юго-западе столицы на улице Академика Анохина в одном из кабинетов административного здания загорелся хозинвентарь, пожарные оперативно ликвидировали возгорание, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Одиннадцатого января в 15:11 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Академика Анохина, дом 2, корпус 5», – говорится в сообщении.

В одном из кабинетов административного здания произошло возгорание хозинвентаря. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Людей из здания вывели до прибытия подразделений.

«Принятыми мерами в 15:27 возгорание ликвидировано <…>. Информация о пострадавших не поступала», – уточняется в сообщении.

Согласно данным открытых источников, по указанному адресу расположен один из учебных корпусов общеобразовательной школы № 1329.

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