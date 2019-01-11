РИАМО - 11 янв. Подмосковье стало лидером среди регионов России по числу субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2018 года, в 2019-м для представителей МСП введут новые меры поддержки, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Согласно данным Федеральной налоговой службы в прошлом году в Подмосковье количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) увеличилось до 337,2 тысячи.

«За 2018 год число МСП в Подмосковье выросло более чем на 18 тысяч, сейчас наш регион на втором месте в Центральном федеральном округе и третьем месте в РФ», — сказал зампред правительства Московской области Вадим Хромов.

Он добавил, что в новом году для малого и среднего бизнеса будут введены новые меры поддержки. В частности, субъекты МСП, осуществляющие деятельность в области спорта в Московской области, смогут получать компенсацию затрат на создание или модернизацию спортивных сооружений.

В числе мер поддержки, которые уже действуют для МСП: субсидирование затрат субъектов социального предпринимательства, поручительство Гарантийного фонда Московской области для получения кредита, компенсация затрат на модернизацию производства и уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, микрозаймы Московского областного фонда микрофинансирования и другое.