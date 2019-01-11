РИАМО - 11 янв. Следователи возбудили уголовное дело после похищения мужчины в одном из ресторанов на северо-востоке Москвы, установлена личность потерпевшего, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

Вечером 10 января вблизи кафе на проспекте Мира неизвестные выстрелили из огнестрельного оружия в мужчину и поместили его в багажник автомобиля, после чего скрылись.

«Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве <…> возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», – сказала Иванова.

По ее словам, следователи также установили личность потерпевшего. По месту его жительства провели обыск, в ходе которого изъяты патроны, травматический пистолет, сигнальные ракеты, мобильные телефоны, а также другие предметы и документы, имеющие значение для следствия.

Сейчас проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятий для установления местонахождения похищенного мужчины и лиц, причастных к совершению преступлений.