РИАМО – 11 янв. То, что Минэкономразвития России, Минпромторг России и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ будут работать в «Москва-Сити», положительно скажется на взаимодействии ведомств, сообщает Газета.ru.

Центральные аппараты Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития, а также еще нескольких ведомств в этом году переедут в помещения здания правительственного комплекса, расположенного в деловом центре «Москва-Сити».

«В первую очередь переезд позволит оптимизировать затраты на содержание помещений, а также упростить взаимодействие людей с госорганами. Одним из главных преимуществ объединения министерств в одном здании станет удобная для людей единая приемная по принципу «одного окна». Это позволит значительно сократить время на подачу заявок в разные ведомства», — говорится в сообщении.

Дополнительное удобство посетителям обеспечит наличие в «Москва-Сити» всей необходимой транспортной инфраструктуры.

«В настоящий момент транспортная ситуация в деловом центре заметно улучшилась. В подземной части строения ММДЦ под названием «Центральное ядро» расположены три станции метро «Выставочная», «Международная», «Деловой центр». На территории ММДЦ действует станция МЦК – «Деловой центр», которая расположена рядом со станцией метро «Международная», – отметил управляющий партнер Colliers International Николай Казанский.

По словам генерального директора РАСК Николая Алексеенко, у переезда сразу трех министерств существует и транспортная выгода для самого города – это может разгрузить центр столицы.

Эксперты подчеркивают, что создание единого правительственного комплекса является одним из современных трендов в мировой практике по организации работы органов власти.

«Эксперты замечают, что единый комплекс позволит сэкономить за счет оптимизации дублирующих поддерживающих функций – АХО, эксплуатации здания и охраны. При этом аренда офисов для ведомств в «Москва-Сити» не потребует дополнительных расходов бюджета», — добавляется в сообщении.

В Минэкономразвития России поясняли, что покрытие затрат федеральных органов исполнительной власти на аренду, оказание ИТ-услуг и сервисов до момента передачи помещений здания в собственность Российской Федерации будет осуществляться за счет выплат «ДОМ.РФ» в 2018-2020 годах дополнительных дивидендов в федеральный бюджет Российской Федерации.