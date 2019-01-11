РИАМО - 11 янв. Производитель лотков, рассчитанных на девять куриных яиц, смог выделиться и заинтересовать аудиторию, такой рекламный ход заставит покупателей хотя бы посмотреть на новую тару в магазинах, сообщил РИАМО в пятницу президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.

Ранее пользователь Pikabu обратил внимание на новые упаковки куриных яиц в магазинах, где вместо привычного десятка находится девять яиц, уложенных в три ряда. Пост собрал массу комментариев – как шуточных, так и возмущенных. При этом пользователи не против покупать по девять яиц вместо десяти, если цена на них будет снижена в соответствии с количеством.

«Уже давным-давно есть упаковки и по шесть, и по четыре яйца, но это никого не волновало. Скорее всего, это часть рекламной кампании той фирмы, которая выпустила эту упаковку. Сейчас все о них говорят и пойдут хотя бы посмотреть. Это привлечение внимания в условиях жесткой конкуренции. С курятиной и яйцами в стране проблем нет. Поэтому необходимо как-то выделиться», - сказал Березин.

Тем не менее покупателям стоит быть начеку и пристально следить за ценами, считает председатель комитета по вопросам развития оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг Московской торгово-промышленной палаты Михаил Мандалян.

«Мы уже имеем факты по некоторым продуктам первой необходимости. Мы уже не удивляемся, когда, допустим, рис не килограмм, а 800 граммов (в пачке – ред.). В этом нет ничего противозаконного, здесь скорее психологический аспект. Единственное - надо посмотреть на то, за какую цену будут продаваться эти яйца. Потому что если девять яиц будут продаваться по цене за десять, это уже будет повышение цен на продукты. За этим надо наблюдать», - сказал Мандалян.