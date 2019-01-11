РИАМО - 11 янв. Никаких ограничений в эксплуатации новой взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорту «Шереметьево» не предусмотрено благодаря применению мер снижения шума, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы министерства транспорта РФ.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что третья взлетно-посадочная полоса (ВПП) в аэропорту «Шереметьево» в ночной период будет работать ограниченно, так как в непосредственной близости от нее находится жилая застройка.

«Минтранс не согласен с формулировками некоторых СМИ по поводу использования третьей ВПП аэропорта «Шереметьево». Ее эксплуатация будет осуществляться без каких-либо ограничений благодаря применению мер снижения авиационного шума. Этого удастся добиться за счет внедрения новых технологий обслуживания воздушного движения, в том числе процедур маневрирования в районе аэродрома», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что эти технологии предусматривают точное выдерживание заданных траекторий полета – самолет выполняет полет точно по установленной схеме без отклонений, в том числе над жилой застройкой.

По его словам, ввод в эксплуатацию третьей ВПП аэропорта «Шереметьево» обеспечит рост взлетно-посадочных операций с текущих 70 до 100 в час. Будет обеспечено снижение времени задержек рейсов за счет внедрения рекомендованных ICAO раздельных операций на параллельных ВПП.

Кроме того, следует учитывать планируемое закрытие ВПП-1 по причине окончания срока ее эксплуатационной годности.

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