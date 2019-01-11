РИАМО - 11 янв. В подмосковном Пушкине ввели в эксплуатацию многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья, расселено 87 жилых помещений площадью 2,9 тысячи квадратных метров аварийного жилья, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Жилой дом построен в рамках адресной программы Подмосковья «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016–2020 годы», введен в эксплуатацию в конце декабря 2018 года.

«198 человек переедут в новый 16-этажный жилой дом, расположенный по адресу: город Пушкино, микрорайон Новая деревня, корпус 12. Всего будет расселено 87 жилых помещений суммарной площадью 2,9 тысячи квадратных метров аварийного жилья», – отметил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Застройщик объекта – компания ООО «Флагман».

В новостройку граждане переедут из аварийных домов, расположенных по адресам: Пушкинский район, городское поселение Пушкино, улица Некрасова, дом 12, микрорайон Клязьма, улица Крыловская, дом 67Б, улица Маяковского, дом 19, улица Озерная, дом 15, корпус 6.