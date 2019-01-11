РИАМО - 11 янв. В городском округе Серпухов владельца земельного участка привлекли к административной ответственности за неуплату ранее назначенного штрафа, при этом суд учел тяжелое материальное положение собственника и снизил штраф в два раза – до 20 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«В июле 2018 года управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям по результатам представленных администрацией городского округа Серпухов Московской области материалов было установлено нарушение земельного законодательства РФ на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 3,1 гектара», – говорится в сообщении.

Участок расположен в городском округе Серпухов и принадлежит на праве собственности Татьяне Петровне Бакушкиной (Т.П. Бакушкина).

За допущенные нарушения землевладельца оштрафовали на 20 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не был оплачен. В связи с чем в отношении Бакушкиной был составлен протокол об административном правонарушении.

«В конце декабря 2018 года решением мирового суда постановление управления изменено путем снижения административного штрафа с 40 тысяч рублей до 20 тысяч рублей, в связи с тяжелым материальным положением Т.П. Бакушкиной», – уточняется в материале.