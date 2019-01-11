РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 янв. В подмосковном Красногорске к крещенским купаниям подготовят четыре купели с теплыми раздевалками и пунктами питания, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В ночь с 18 на 19 января в Красногорске пройдут традиционные крещенские купания. Для купания верующих в праздник Крещения Господня будут оборудованы четыре иордани», – говорится в сообщении.

Безопасность в местах организованного проведения обряда обеспечат сотрудники администрации и структурных подразделений, полиция, МЧС и медики. Крестный ход с чином Великого освящения воды в местах традиционного обряда начнется в 21:00.

«Наша задача – организовать безопасное и комфортное времяпрепровождение граждан. На каждой точке будут стоять теплые раздевалки, обязательно с освещением, горячий чай и угощения для гостей», – отметила глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

В 2018 году в крещенских купаниях приняли участие порядка 7 тысяч жителей округа.

Места проведения обряда в Красногорске: плотина на реке Баньке на Речной улице (лыжная база), водоем на территории храма Святой Елисаветы на улице Опалиха, водоем на территории парка культуры и отдыха «Ивановские пруды», а также берег реки Истры около храма Димитрия Солунского подворья Патриарха Московского и всея Руси в селе Дмитровское.