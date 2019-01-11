РИАМО - 11 янв. Хирурги московской больницы №15 имени Филатова полностью восстановили пациенту подвижность руки, сломанной в результате аварии, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

«Хирурги клиники №15 имени О. М. Филатова смогли полностью вернуть молодому человеку подвижность руки после аварии. Пациента в клинику привезла скорая помощь, комплексное диагностическое обследование показало оскольчатый перелом левой ключицы», - сказал собеседник агентства.

По его словам, медики учли выраженное смещение костных отломков и приняли решение провести пациенту остеосинтез левой ключицы пластиной.

«При помощи пластины с угловой стабильностью винтов врачи зафиксировали костный отломок, а с помощью крючковидной пластины закрепили акромиально-ключичное сочленение. Операция прошла успешно, послеоперационный период прошел без особенностей. В результате пациент через несколько дней был выписан из клиники с полным восстановлением движения в левом плечевом суставе», - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что повреждения ключицы встречаются нередко и составляют около 4-10% от всех случаев травмирования. Ключица имеет большое функциональное значение - это единственная кость, которая соединяет руку с грудиной. Наиболее частыми причинами травмы ключицы являются удар в область ключицы или плеча, а также падение.

«Сегодня врачи отдают предпочтение быстрой реабилитации после операции. Так, в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения Москвы успешно применяется оперативный метод лечения таких переломов - остеосинтез пластиной. Его преимуществом являются раннее восстановление утраченных движений, максимально правильная реконструкция анатомии кости, полное избавление от болевых ощущений. Плечом можно двигать в первые дни после операции, серьезно сокращается период восстановления», - заключил представитель пресс-службы.