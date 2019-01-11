РИАМО - 11 янв. Водители не почувствуют изменений в трафике из-за ремонта на дамбе канала имени Москвы над Тушинским тоннелем, сейчас на месте ЧП усилены меры безопасности, сообщил журналистам в пятницу руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.

Утром 10 января в Тушинском тоннеле обвалился грунт, и на автомагистраль вынесло воду с песком и глиной. Тоннель располагается под земляной дамбой и руслом канала имени Москвы между шлюзами №7 и 8. Поступление воды в тоннель прекратилось в 15:20 10 января, а уже в 18:30 было полностью восстановлено движение транспорта.

«Будет какое-то увеличение грузового потока для подвоза техники, строительных материалов, но это будет осуществляться по параллельным магистралям, и существенного изменения трафика москвичи не почувствуют. Перекрытий не будет», - сказал Елянюшкин.

Он рассказал, что безопасность усилена.

«Меры избыточные. Очень хорошо отработали наши коллеги из Москвы. Движение было возобновлено в сроки меньше минимальных. И сейчас безопасность обеспечивается и правоохранительными органами, и безопасность гидротехнических сооружений не подвергается сомнению. Никакой опасности нет», - отметил Елянюшкин.

Работы по восстановлению земляной дамбы над Тушинским тоннелем планируют закончить до 1 апреля.