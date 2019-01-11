РИАМО - 11 янв. Работнику международного аэропорта «Домодедово», которого на аэродроме сбил автобус, оказали первую медицинскую помощь, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы воздушной гавани.

«Сотруднику была оказана первая помощь», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что для расследования причины произошедшего создана комиссия.

По данным некоторых СМИ, пострадавший получил ушибы и рассечение брови.