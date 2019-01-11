РИАМО – 11 янв. Удельные показатели выбросов, энергоэффективности и площади озеленения в Москве сопоставимы с аналогичными показателями даже небольших столиц в Европе, сообщает «Российская газета».

«Москва — не только один из самых больших городов мира, но и самый северный мегаполис. Однако при этом наши удельные показатели выбросов, энергоэффективности, площади озеленения либо сравнимы с удельными показателями даже небольших столиц европейских стран, либо превышают их», - сказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

В российской столице смогли избежать увеличения выработки тепла и выброса парниковых газов при подключении зданий к теплосетям. Важным для разумного расходования электричества также стало использование тепловых насосов на новых станциях метрополитена. Зимой эти устройства обогревают станцию, а летом охлаждают, экономия потребляемой энергии при этом составляет около 55%.

Помимо прочего, развитие транспортной системы в Москве помогло на треть сократить количество вредных веществ, поступающих в воздух от автомобилей. Комплексное сбережение энергоресурсов за последние десять лет привело к сокращению суммарных выбросов на 30%. Кроме того, в столице продолжается модернизация городских промышленных предприятий, в том числе очистных сооружений и Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).