РИАМО - 11 янв. В Рузском городском округе состоялось первое заседание молодежного парламента при совете депутатов, его члены утвердили регламент, выбрали председателя и заместителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Молодежный парламент при совете депутатов Рузского городского округа состоит из 15 человек и формируется следующим образом – 10 человек избираются путем прямого голосования, еще пять – делегируются общественными организациями.

«Председателем молодежного парламента единогласно выбран учитель Максим Коростылев», – говорится в сообщении.

Открывая заседание, к молодым парламентариям обратился председатель совета депутатов Рузского округа Сергей Макаревич.

«Власть – это не какая-то закрытая часть общества, наоборот. И молодежь должна быть вовлечена в политику. У вас свои взгляды на происходящее в Рузском городском округе и нам важно знать, что вы думаете. Здесь, в молодежном парламенте, вы будете принимать решения, которые будут доводиться до депутатов, до главы округа», – сказал Макаревич.