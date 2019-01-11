РИАМО - 11 янв. На территории ВДНХ микроавтобус столкнулся с деревом, в результате ДТП пострадал водитель транспортного средства, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД.

«На территории ВДНХ микроавтобус совершил наезд на препятствие в виде дерева. Транспортное средство следовало без пассажиров. В результате ДТП пострадал водитель», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшего передали врачам. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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