РИАМО - 11 янв. Для работ на дамбе над Тушинским тоннелем в столице ФГБУ «Канал имени Москвы» спустил более 300 тысяч кубометров воды, к моменту завершения работ по восстановлению дамбы необходимо будет снова заполнить водой сооружение, сообщил журналистам в пятницу руководитель учреждения Герман Елянюшкин.

Утром 10 января в Тушинском тоннеле обвалился грунт, и на автомагистраль вынесло воду с песком и глиной. Тоннель располагается под земляной дамбой и руслом канала имени Москвы между шлюзами №7 и 8. Поступление воды в тоннель прекратилось в 15:20 10 января, а уже в 18:30 было полностью восстановлено движение транспорта.

«Было спущено 330 тысяч кубометров воды, сброс воды осуществлялся достаточно равномерно. Достигались две цели - не допустить повреждения гидросооружений, на которых мы находимся, и не допустить паводковых явлений. Но ни одна, ни вторая опасность не осуществились», - сказал Елянюшкин.

По его словам, к моменту завершения работ необходимо будет заполнить водой сооружение, наполнение займет порядка 10-14 дней.

Для того, чтобы установить причину происшествия, из акватории над тоннелем откачали воду. Возможной причиной инцидента могли стать проводившиеся в начале 2000-х годов работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве новой ветки автомобильного тоннеля.

Работы по восстановлению земляной дамбы над Тушинским тоннелем планируют закончить до 1 апреля.