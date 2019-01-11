РИАМО - 11 янв. Во время новогодних каникул в сервисные центры «Московский транспорт» за консультациями по поводу платных парковок обратились более 500 автомобилистов, среднее время обслуживания в сервисных центрах составило 8 минут, сообщается на сайте столичного паркинга.

«За время новогодних праздников более 500 автомобилистов обратились в сервисные центры «Московский транспорт» за консультациями о платном парковочном пространстве. Столичные водители интересовались информацией о способах оплаты парковок, об оформлении льготных парковочных разрешений и покупке абонементов, а также о работе мобильного приложения «Парковки Москвы», — говорится в сообщении.

Среднее время обслуживания в сервисных центрах составило 8 минут, а среднее время ожидания – 1 минуту.

Получить информацию по вопросам, связанным с работой ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», можно в сервисных центрах «Московский транспорт» по следующим адресам: улица Старая Басманная, дом 20, корпус 1, и улица 1905 года, дом 25. Обратиться туда можно ежедневно с 8:00 до 20:00.

Также получить консультацию по парковкам можно по телефону единого контакт-центра «Московский транспорт» по телефонам: 8 495-539-54-54 или 3210 (с мобильного).

В центре Москвы с 15 декабря изменились правила пользования платными парковками. Нововведения не затронули владельцев парковочных разрешений и льготников. Время бесплатной парковки теперь составляет 5 минут вместо 15. На 237 улицах отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Также на ряде улиц тариф на парковку повысили до 380 рублей.