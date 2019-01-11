РИАМО - 11 янв. После определения ущерба виновному в прорыве шлюза над Тушинским тоннелем предъявят претензии, все гидротехнические сооружения застрахованы, пока что есть вопросы по тем участкам, где проводились строительно-монтажные работы в 2000 годах, сообщил журналистам в пятницу глава ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.

Утром 10 января в Тушинском тоннеле обвалился грунт, и на автомагистраль вынесло воду с песком и глиной. Тоннель располагается под земляной дамбой и руслом канала имени Москвы между шлюзами №7 и 8. Поступление воды в тоннель прекратилось в 15:20 10 января, а уже в 18:30 было полностью восстановлено движение транспорта.

«Все гидротехнические сооружения застрахованы. После того, как будет определен виновный в возникновении этой аварии, будут выставлены претензии к производителям работ в 2000 годах. Либо будет предъявлена к страховому возмещению та сумма ущерба, которая была нанесена», - сказал Елянюшкин.

Он подчеркнул, что комиссия пришла к заключению, что тело дамбы, которое было построено в 1937 году по сталинским технологиям, стоит и угрозы подвижек нет.

«В основном у нас есть вопросы по тем участкам, где проводились строительно-монтажные работы в 2000 годах», - подчеркнул Елянюшкин.

Для того, чтобы установить причину происшествия, из акватории над тоннелем откачали воду. Возможной причиной инцидента могли стать проводившиеся в начале 2000-х годов работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве новой ветки автомобильного тоннеля.

Работы по восстановлению земляной дамбы над Тушинским тоннелем планируют закончить до 1 апреля.