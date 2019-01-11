РИАМО - 11 янв. Англоязычный журнал The Economist считает рубль самой недооцененной валютой, его справедливый курс, согласно «индексу Биг Мака», должен быть на 70% выше текущего, в России мнения экспертов разделились – кто-то уверен, что рубль недооценен из-за санкций, кто-то считает, что индекс не отражает действительность, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Индекс Биг Мака» оценивает покупательную способность валюты страны, исходя из стоимости гамбургера в сети McDonald's.

«Так, по оценке издания, российская валюта недооценена на 70% по сравнению с долларом. В России «Биг Мак» стоит 1,65 доллара (110 рублей), а в США – 5,58 доллара (373 рублей)», – говорится в сообщении.

Неофициальный индекс считают с 1986 года. Список ингредиентов, из которых изготавливают гамбургер, одинаков во всем мире, где есть сеть ресторанов McDonald's, – поэтому индекс удобен для применения. Суть подсчетов в том, что в идеальных условиях в любой стране можно купить один и тот же объем товаров на одинаковую сумму денег, переведенную в другую валюту. Таким образом эта разница в цене гамбургера демонстрирует неоцененность валюты.

Ссылаясь на эти расчеты, эксперты издания признали рубль самой недооцененной валютой в мире. Также недооценивают в мире и украинскую гривну – 65%. Лидер среди переоцененных – швейцарский франк, за ним – норвежская и шведская кроны.

В прошлом году рубль в соответствии с индексом был недооценен на 57%.

По мнению отечественных аналитиков, во многом на курс рубля влияют санкции. Именно санкционную тему эксперты назвали главным вызовом в текущем году как для рубля, так и для экономики страны в целом.

«Главный вызов – санкционная тематика. Мы в начале (2018 года - ред.) ожидали санкций по госдолгу, а в феврале, когда вышел доклад минфина США, решили, что тема отходит от нас. 6 апреля, когда было объявлено о введении санкций против «Русала», началась новая жизнь, новая история в экономическом плане. И это стало главным вызовом для российской экономики в этом году», – заявлял ранее в интервью изданию директор аналитического департамента компании «Локо-Банка» Кирилл Тремасов.

С ним согласен и руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов, который считает, что если бы не было антироссийских санкций, то курс доллара по отношению к рублю мог бы быть где-то в диапазоне 39–48 рублей за один доллар.

При этом есть и мнения о некорректности «индекса Биг Мака».

Как отметил главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов, судить о курсе валюты исходя из стоимости мяса и хлеба нельзя.

«Курс валюты формируется на основании множества факторов. Во-первых, определяющую роль в курсообразовании играет сальдо платежного баланса страны. Во-вторых, особое значение имеет монетарная политика Центрального банка, уровень и динамика процентных ставок», – поделился Богданов.

Аналитик уточнил, что рубль действительно можно назвать недооцененным исходя из этого индекса. Но важно учитывать и операции Центробанка при покупке валюты для Минфина, которые искусственно удешевляют рубль.

«Если исследование констатирует недооцененность почти всех мировых валют по отношению к доллару, тогда как США является крупнейшей экономикой мира и имеет самый большой военный бюджет, равный примерно 1/3 от военного бюджета всех стран, значит, индекс просто перестал отражать реальность», – уточняется в материале.

По мнению генерального директора компании «Мани Фанни» Александра Шустова, девальвации на российском рынке связаны с тем, что рубль – валюта развивающейся страны, доля ВВП России в мировом ВВП составляет всего около 1,8%

«Валюты рассматриваются отдельно от внешнеполитической ситуации, отдельно от цен на ресурсы, производительности труда, которая в России тоже, похоже, ниже в 2–3 раза, чем в развитых странах, что и приводит к низкому курсу валюты», – уточнил Шустов.

Утром в пятницу курс доллара на московской бирже составлял 66,86 рубля за американскую валюту.