РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 янв. Администрация Дубровиц Подольска поблагодарила регионального оператора за своевременный вывоз мусора в микрорайоне в период новогодних праздников, сообщил начальник территориального отдела администрации горокруга в микрорайоне Дубровицы Валерий Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В период новогодних праздников сотрудники территориального отдела «Дубровицкий» контролировали вывоз ТБО единым региональным оператором «МСК-НТ».

«Территориальный отдел «Дубровицкий» выражает благодарность ООО «МСК-НТ», ООО «Аэросити 2000» за четкую и организованную работу по вывозу твердых бытовых отходов с площадок, расположенных в поселках Кузнечики, Дубровицы, Поливаново, санатории Родина, деревне Луковня в период новогодних и праздников», – написал Боярко.

Он добавил, что сотрудники ООО «УК Дубровицы» качественно производят уборку мусоросборочных площадок.