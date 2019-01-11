РИАМО - 11 янв. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин посетит 84-ю международную выставку продовольственных товаров и сельского хозяйства «Зеленая неделя» в Берлине и представит сельское хозяйство региона на встречах с иностранными коллегами, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода Подмосковья.

Одно из крупнейших мировых событий в сфере АПК откроется 18 января в столице Германии. Российскую делегацию возглавит министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев – он откроет на выставке экспозицию Российской Федерации. Разин примет участие в панельной дискуссии «Стратегия – эффективность: современные цифровые технологии в развитии АПК Германии и России».

«Одной из ключевых тем деловой программы «Зеленой недели» в этом году станет внедрение цифровых технологий в агропромышленный комплекс. Подмосковье представит свои достижения в этой области на Панельной дискуссии. Считаю, что это возможность и себя показать, и обменяться опытом, познакомиться с новейшими технологиями в сельском хозяйстве и пищевой промышленности», – сказал Разин.

Министр добавил, что общение с зарубежными коллегами позволит найти инвесторов, а также новые рынки сбыта и увеличить экспортные возможности Подмосковья.

«Я намерен рассказать об условиях инвестирования в наш регион и заинтересовать зарубежный бизнес. Мы ждем от выставки новых контрактов и привлечение в экономику Московской области инвесторов. Также планируем переговоры с крупными торговыми сетями и вывод подмосковной продукции на европейский и мировой рынки», – резюмировал он.

Международная агровыставка ежегодно проходит в комплексе «Мессе Берлин» в 26 павильонах на площади 160 тысяч квадратных метров. Участниками мероприятия станут порядка 1,7 тысячи экспонентов более чем из 60 стран мира. На мероприятии представят свыше 100 тысяч наименований продуктов питания, сельскохозяйственных животных и аграрной техники.