РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 янв. Три наезда на пешеходов совершили в подмосковном Подольске за время каникул, один человек погиб и двое пострадали, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«За время праздников с 1 по 8 января 2019 года на территории обслуживания отдела ГИБДД Управления МВД России по городскому округу Подольск произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало два человека, один погиб. Все дорожно-транспортные происшествия – наезд на пешехода», – отмечается в сообщении.

Инспекторы дорожно-патрульной службы выявили 459 нарушений правил дорожного движения, из них 33 – нарушения правил дорожного движения пешеходами. В восьми случаях водители управляли транспортным средством в состоянии опьянения.